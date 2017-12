Dani Calabresa vira par de Adnet no 'Balada Vip'

Em tom de participação especial, Dani Calabresa faz par com o marido, Marcelo Adnet, no Tá no Ar que a Globo leva ao ar hoje. Ela será a Sr.ª Karlakian, mulher de Tony Karlakian, no Balada Vip. Na edição do dia, o milionário comemora o centenário da família no Brasil e apresenta ao colunista eletrônico Rick Matarazzo (Marcius Melhem) toda a família, mais o brazão do clã, estampado no bolo da festa, em 4D. “Estou muito feliz em poder celebrar o conceito de família ao lado de tantos irmãos. Porque você sabe, nós, da elite, somos uma só família. Não tem coisa que une mais que o dinheiro”, celebra Tony. De menor frequência nas edições passadas, o Balada Vip ganhou mais espaço na atual temporada do Tá no Ar.

A Globo ainda contabiliza vantagem de Velho Chico no Ibope sobre as duas novelas antecessoras. Em duas semanas, o enredo em torno do malvado coronel Afrânio (Rodrigo Santoro) soma 30 pontos de média, ante 27 de Babilônia e 26 de A Regra do Jogo, no mesmo período.

Os dados acima são da Grande São Paulo, onde 1 ponto, hoje, equivale a 69,4 mil domicílios.

No Rio, o saldo das duas semanas iniciais de Velho Chico sobe para 32 pontos, ultrapassando também a média de Em Família (31). Perde de Império, que somou 33 no período.

Mas a grande prova de fogo para o enredo de Benedito Ruy Barbosa começa de fato na próxima segunda, 4/4, quando a Record põe no ar a 2.ª temporada de Os Dez Mandamentos, de frente para o Jornal Nacional e início de Velho Chico.

E o SBT aguarda a estreia da nova safra de Moisés para mapear a performance da concorrência e só então definir a estreia e a periodicidade do seriado A Garota da Moto, produção da Mixer, em parceria com a FOX.

A 1ª temporada do ‘The Voice Kids’ teve média geral de 16 pontos em São Paulo e 22 pontos no Rio de Janeiro. O programa aumentou em 5 pontos (+45%) a audiência em São Paulo e 6 pontos (+38%) no Rio, em relação ao mesmo período de 2015.

Marília Gabriela e Tony Ramos gravaram entrevista com Jô, na volta do gordo ao expediente, na segunda, dia 28, após a gravação das entrevistas com Marina Silva e Ives Gandra Martins, exibidas ontem mesmo.

A partida Brasil X Uruguai, em plena Sexta-Feira Santa, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, rendeu à Globo 30 pontos de audiência em São Paulo. Foi o recorde entre todos os jogos de futebol exibidos pela emissora em 2016.

Duas telas. Ostentando costeletas para Liberdade Liberdade, novela das 11 que estreia dia 11, Mateus Solano sapeca um afago em Mariza Leão, produtora do filme Em Nome da Lei, dirigido por Sérgio Rezende, em sessão reservada ao elenco, no Rio. No enredo, ele é um juiz que desmantela a máfia da fronteira do Brasil com o Paraguai. O filme estreia dia 21