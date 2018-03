Dani Calabresa faz piada com traição de Adnet no 'CQC'

Dani Calabresa se defendeu do papel de vítima que quiseram lhe atribuir com sua melhor arma: o humor. No programa CQC desta segunda-feira, 10, a humorista fez piada com o erro do marido, Marcelo Adnet, flagrado com outra mulher no Rio.

"Gente pentelha está querendo se meter em sua vida". Era a primeira reação à repercussão gerada pelas fotos que mostravam seu marido, Marcelo Adnet, aos beijos com uma jovem no Leblon, no Rio. O assunto foi o mais comentado e visto na internet na última sexta-feira.

Em seguida, Dani disse: "Às vezes, as pessoas erram, viu? Vamos chamar os caçadores de treta da vida alheia: Viva o amor", concluiu, ao beijar Marco Luque na boca. "Pessoas perfeitas, santos canonizados, já podem guardar a pedra, tá? Valeu, tchau tchau".

Ainda na sexta, Adnet se desculpou publicamente pelo episódio, por meio das redes sociais, admitindo que errou e afetou a "mulher mais importante" para ele. Avisou então que os dois resolveriam isso juntos.