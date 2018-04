Dane-se, senhóóóra O que a TV a cabo, paga e bem paga, tem a dizer aos assinantes que não estão satisfeitos com o serviço oferecido? Nada que não seja sinônimo de dane-se. A leitora Beatriz M., cliente da velha Net, conta que, "irritada com a enésima repetição do filme Do que as mulheres gostam, com Mel Gibson" (Universal, dia 23) ligou para a central de atendimento ao cliente. O ectoplasma que a atendeu pediu o código do assinante, a cidade de origem da chamada e o nome completo do titular da conta. Solicitado a explicar o motivo do repeteco, limitou-se à resposta padrão dos mortos-vivos nesses casos: "não temos como informar, senhóóóra". Beatriz não vacilou. Insistiu em ser atendida pelo supervisor. Esperou 20 minutos até que um boneco vodu entrasse no chamado para acrescentar à falta de informação, o fator mentira: "a responsabilidade é do canal exibidor, senhóóóóra". Cascata. O contrato é assinado entre o assinante e a Net, responsável legal por tudo quanto é ali mencionado. Tem quem saiba disso. Em Campinas, a Net é campeã de ocorrências no Procon local. O canal FX tirou do ar, literalmente no meio de um episódio, a série britânica Ultimate Force. Reprisa interminavelmente apenas alguns ? e não todos, como deveria ? dos ótimos filmetes de dois pacotes clássicos, Mash e Batman.