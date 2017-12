Dance Pé com Pé com Palavra Cantada Agora você já pode ter em casa, para assistir quantas vezes quiser, o divertido show Pé com Pé, com Sandra Peres e Paulo Tatit, do Palavra Cantada. Gravado ao vivo no Auditório Ibirapuera no fim do ano passado, o DVD apresenta todas as canções que cativaram pais e filhos, como Sopa, Pé de Nabo e O Que é o Que é. Entre os extras, um jogo de adivinhação sobre os diferentes instrumentos percussivos do grupo.