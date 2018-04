Dançarinos vencem a favorita Susan Boyle em concurso de TV

Depois de semanas que a levaram do total anonimato à fama mundial, Susan Boyle viu seu favoritismo se desfazer neste sábado, 30, diante da platéia e da audiência mundial que assistia ao programa mais comentado da TV atualmente. E o vencedor do Britain’s Got Talent 2009 não é Susan Boyle.

A escocesa que comoveu o mundo com sua versão de I Dreamed a Dream (de Les Misérables) perdeu o páreo para o grupo de street dance Diversity. Formado por três grupos de irmãos (mais três membros ‘avulsos), o Diversity conta com 12 dançarinos, todos jovens de 12 a 25 anos que cresceram no suburbio de Essex, zona leste londrina. Em terceiro lugar, ficou o saxofonista Julian Smith.

Questionada pelos apresentadores do programa sobre como se sentia diante da derrota, Susan se limitou a dizer: "Me sinto como se o Diversity tivesse ganhado. Eles são puro entretenimento. E isso é showbusiness."

A decepção da platéia era nítida. Pouco mais de uma hora antes, o próprio júri (formado por Amanda Holden, Piers Morgan e o controverso Simon Cowelo, que criou a milionária marca Got Talent) havia afirmado que a seu ver era Susan quem merecia ganhar.

Não foi o que o público britânico pensou. Os votantes que acompanharam com exclusividade a final 2009, que não é exibido no Brasil, preferiram os garotos de Essex. "Nem sei o que dizer. Ainda estou sonhando. Vou acordar já já", disse o líder do grupo, Ashley Banjo, que, como prêmio, leva para casa 100 mil libras e a oportunidade de se apresentar para a Rainha.