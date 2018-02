Dança + poste = audiência

Você sabe fazer a posição do escorpião? Calma, esse não é um desafio do Kama Sutra, mas sim uma das mais complexas acrobacias da pole dance, aquela dança do poste que virou moda com a Alzira, personagem de Flávia Alessandra na novela Duas Caras. A popularidade e apelo da enfermeira fake que trabalha à noite em uma boate fez subir a audiência da trama. Os 38 pontos de média de Duas Caras atingem picos de 45 pontos quando Alzira chacoalha o corpão em cima do queijo. Em uma linha mais light, a dança do poste está também em Dance, Dance, Dance, a novela da Band. Quem faz acrobacias na barra é Juliana Baroni, mas sempre vestida para não irritar o Ministério Público que já pediu a reclassificação indicativa de Duas Caras para às 21 horas (censura 14 anos). O ministério não parece assustar a Globo, que não cansa de reprisar as cenas de Alzira e já colocou outra beldade, Juliana Knust, nos exercícios de barra. Além da rede dos Marinho, outra pessoa está contente com o sucesso da pole dance: a dançarina Alexandra Valença, coreógrafa da novela. "Estou na luta há quatro anos para que as pessoas não vejam a pole dance com preconceito", fala Alexandra, que dá aulas de pole dance. "Já senti aumento no interesse das pessoas e esperava isso, afinal, novela das 8 dá projeção." Bem, vide O Clone. A dançarina fala que, mesmo que o folhetim aborde a dança em uma boate, Alzira não é prostituta e isso faz bem para a reputação da arte. Flávia está tendo aulas há dois meses. "Pena que a Globo edita muito as cenas de dança", diz Alexandra. Quem quiser dar um show para o namorado ou para o marido terá de desembolsar cerca de R$ 1,3 mil. Esse é o preço médio da barra de pole dance nos sex shops brasileiros. "O produto é importado", justifica o gerente de uma loja erótica. E o brinquedo tem até vídeo explicativo que é diversão garantida. Divirta-se na internet Kate Moss arrasa! A pole dance ao som de White Stripes é a mais fina da internet: http://tinyurl.com/2bq33o Ela se acha a Jade Barbosa Nas barras paralelas, a gringa faz a linha ginasta. Vergonha alheia: http://tinyurl.com/2oe6da Vídeo muito explicativo A loira ensina a montar a barra e a se exibir para a platéia certa: http://tinyurl.com/2xf875