'Dança dos Famosos' chega à 12ª edição, inovando em coreografia e cenografia

Brincar de casinha. Para promover a nova novela do SBT, Cúmplices de um Resgate, com adaptação sua, Íris Abravanel vai amanhã ao Programa do Ratinho. E fala da rotina com Silvio Santos no exterior. “A gente brinca meio de casinha quando a gente viaja. Eu gosto de cozinhar e ele ama limpar a cozinha. Não é só lavar a louça não, tem que limpar fogão, limpar tudo.”

O canal AXN, do grupo Sony, perdeu para o A&E a série Investigação Criminal, produção da Medialand que mapeia os bastidores dos grandes crimes que abalaram o Brasil. Estreia lá em 30 de agosto.

... A Medialand levou para o AXN as três temporadas vistas no A&E e fechou mais duas inéditas por lá, totalizando 50 episódios.

A indústria de TV paga voltará a reivindicar do governo brasileiro alguma isonomia com os serviços de vídeo sob demanda, com a Netflix encabeçando a lista, tanto em tributos como em regulamentação.

... A tal isonomia está entre as primeiras reivindicações dos executivos do setor aos políticos que estarão na abertura da ABTA 2015, feira da Associação Brasileira de Televisão por Assinatura, na próxima semana, em São Paulo.

... O ministro da Cultura, Juca Ferreira, abrirá a ABTA, com o ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini, o presidente da Anatel, João Rezende, e o presidente da Ancine, Manoel Rangel.

‘É de Casa’, novo programa das manhãs de sábado da Globo, oferecerá a chance de os telespectadores compartilharem vídeos, opiniões, textos e fotos diretamente com os tablets dos apresentadores, via redes sociais e Gshow.

O roteirista Newton Cannito anuncia a inauguração do Instituto Fabular (www.fabular.com.br/), espaço capaz de incentivar todos a fantasiar e a criar, por meio de cursos, oficinas e reflexão.

A estreia de ‘Teen Beach 2’, sequência da produção Teen Beach Movie, levou o Disney Channel à liderança na TV paga, entre a plateia de 4 a 17 anos, no dia 12.

E Caminho das Índias está bailando no Twitter. A novela bateu Malhação, recordista da Globo na rede de microblogs, com mais de 50 mil menções durante a estreia.

21 mil downloads teve o Hand Talk, aplicativo que traduz o português para a Língua Brasileira de Sinais (Libras), após ser apresentado pelo ‘Como Será?’, na manhã de sábado da Globo