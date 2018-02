Dança dos famosos

Enquanto o Domingão do Faustão se esforça para escalar famosos para suas danças, mesmo tendo à disposição, em tese, o maior elenco de celebridades do País, é a zebra do Pânico, na modesta RedeTV!, que tem mobilizado o maior número de seguidores, da torcida aos grandes ídolos. Vá lá, nem sempre a adesão é espontânea. Perseguido há coisa de um mês pela dupla Ceará&Vesgo, Galvão Bueno resolveu enfim ceder à pressão dos dois para dançar a Dança do Siri. O mais famoso locutor do País foi alcançado por Ceará&Vesgo nos bastidores do Grande Prêmio de Fórmula 1 de Monza, domingo passado, e se rendeu. A amigos e diretores da Globo, explicou que seria melhor acabar de vez com a campanha "Dança, Galvão". E queixou-se de que o episódio vinha até interferindo em sua vida pessoal. Com o suspense que convém ao bom marketing do grupo, o Pânico deve levar a cena ao ar hoje. E, como é de praxe em missões como esta - em que o programa da Jovem Pan/RedeTV! persegue determinada celebridade - a expectativa não deve se esgotar numa única edição. E o câmera dança Desde que o Pânico popularizou a coreografia em questão, o trabalho das equipes de telejornalismo tem sido evitar que engraçadinhos atravessem o ângulo captado pela câmera para fazer a tal Dança do Siri. O site de vídeos Youtube dispõe de uma série de flagrantes do gênero. Em uma delas, em reportagem da Globo, um produtor consegue puxar o dançarino para fora do foco da câmera. "Não há nenhum comunicado oficial sobre como agir nesses casos, mas essa coisa da Dança do Siri tem nos dado muito trabalho", conta um câmera da Globo que não quis se identificar. "Temos de tomar alguns cuidados, como encostar os entrevistados na parede, por exemplo, sem deixar espaço para que ninguém passe por trás". Já um produtor do Jornalismo do SBT conta que a trupe não costuma incomodar o trabalho da casa nas grandes coberturas. "Não sei se é pelo fato de eles imitarem o Silvio ou de já terem negociado com o SBT, mas eles sempre pegam mais leve com a gente", diz. Também abordado pela dupla Ceará&Vesgo em Monza, o piloto Felipe Massa prometeu fazer a Dança do Siri em sua próxima subida ao pódio. Se a promessa se consumar, será mais um exercício de edição nas transmissões ao vivo da Globo. A emissora teve de engolir imagens dos times de basquete e handebol fazendo a Dança durante o Pan. E foi o próprio Galvão Bueno que, sempre impulsivo em narrar o que vê, deixou escapar algo como "olha aí a Dança do Siri". Mal sabia que ali começava seu calvário para engatar a mesma coreografia.