Dafne se casa por contrato com Gabriel

Sob a condição de garantir a herança da filha, Gabriel (Malvino Salvador), enfim, aceita se casar com Dafne (Flávia Alessandra), mas diz que tudo não passará de um contrato. Dafne topa subir ao altar pela quarta vez, pois acredita que vai conquistá-lo depois do casamento. Para a decepção da noiva, no entanto, Gabriel a deixa na porta da igreja, diz que agora o contrato está selado e que ele pode seguir com sua vida. Sem ela.