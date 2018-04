Dafne abandona Nicholas no altar Após ser deixada na igreja, chegou a hora de Dafne (Flávia Alessandra) largar o noivo, agora Nicholas (Sérgio Marone), no altar, e por duas vezes. Na primeira, Bianca (Isabelle Drummond) faz uma fotomontagem de Nicholas com Laís (Fernanda Machado), entrega à mãe no dia do casamento, e Dafne vai embora da igreja. Esclarecidos os fatos, Nicholas marca nova data, mas, de novo, Dafne desiste de casar por interesse.