Dado Dolabella será pitboy em novela A novela Chamas da Vida, substituta de Caminhos do Coração, na Record, terá Dado Dolabella no elenco. O ator viverá Antonio, um jovem revoltado que faz parte de uma gangue barra-pesada. Inconformado com a morte dos pais, o jovem expressará sua dor em forma de agressividade. Antonio vai viver sempre às turras com o irmão Pedro (Leonardo Brício), um bombeiro bastante querido na comunidade onde mora.