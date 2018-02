Da telinha para a Fashion Week

Mariana Velho era a escolha óbvia do júri do Brazil's Next Top Model, reality da Sony que terminou na semana passada. O suspense, porém, foi mantido até o final e a santista de 19 anos teve de ouvir críticas antes de ser declarada vencedora. Apesar de ter recebido os maiores elogios durante a competição, Mariana conta que só sentiu que tinha chances após vencer o desafio do desfile do ABC Fashion, no 10º episódio. "Depois de tudo o que Pazetto me disse, passei a acreditar que chegaria à final", conta a modelo, com sua calma e atitude profissional, apesar da pouca idade. Mariana conta que, quando viu suas adversárias pela primeira vez, quem mais lhe chamou a atenção foi Mari Richardt. "Julgando a aparência, sem ver foto nem nada, ela se destacou, porque tem um corpo lindo, aquele olho grande, azul", fala a moça que se tornou mais tolerante após o reality. Mariana já modelava desde os 16 anos e chegou a realizar trabalhos no exterior, em países como a Coréia. Mesmo assim, a modelo considerou todas as sessões de fotos um grande desafio e um aprendizado. E ouviu todos os conselhos dos jurados com atenção. "Sou observadora e tudo o que eles falavam para mim e para as outras meninas eu colocava em prática", fala. "O momento da avaliação do júri era o mais proveitoso para mim, pois as críticas eram construtivas." Mariana terminou o colégio e agora vai esperar 2008 chegar para batalhar trabalhos já com a vitória no currículo e o contrato com a Ford Models. "Em janeiro sei que tenho teste para a São Paulo Fashion Week."