Da série Separados no nascimento

Calma, não é o jornalista que está em cena, mas o ex-galã Paulo Gorgulho. Ainda outro dia bonitão que enchia a tela como Zé Lucas em Pantanal, na festejada reprise levada ao ar pelo SBT, Gorgulho, agora 19 anos mais velho, aparece na trama de Lauro César Muniz envolvido em mistério - e quase como irmão gêmeo do jornalista - para interpretar o advogado José Santana. O personagem é sujeito refinado que mantém ligações com o tal poder paralelo do título - coincidência, o mesmo que recebeu tantas vezes enfoque de Rezende.