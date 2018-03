Cultura produz novas esquetes infantis

Lucovico e Dorotéia são dois irmãos de cabelos verdes e um zilhão de ideias na cabeça, abastecida pela Minhoquias, minhoca tagarela e maluquetes, e Quelônio, um sábio jabuti de mais de cem anos. As personagens em questão fazem o Quintal da Cultura, título de uma série de esquetes de quatro minutos cada que vão alinhavar a programação infantil pré-escolar da TV Cultura em sua nova programação. Criação do novo diretor de infantis da casa, Fernando Gomes, pai da turma do Cocoricó. Apesar das demissões consumadas há uma semana (150, segundo dados oficiais), a emissora avisa que sua nova programação não será "enxuta", como cá foi dito ontem.

Extreme makeover

Quem quer brincar de Túnel do Tempo? O canal Viva estreia hoje, às 23h45, reprise da minissérie Sex Appeal, de 1993. Aí estão (da esq. p/ a dir.) Cláudia Rangel, Carolina Dieckmann, Danielle Winits, Camila Pitanga e Luana Piovani.

50%

de aumento no ibope, com 6 pontos de média (São Paulo) é o que a Record anuncia ter somado ao Esporte Fantástico em seu novo horário, nas manhãs de sábado

'Os campos choram a aposentadoria do Ronaldo. As churrascarias comemoram', De Rafael Cortez, do CQC, no Twitter, logo após a despedida do Fenômeno

Ganha forma de semicirculo a led (telona) que faz fundo para os apresentadores do CQC no cenário em produção para a versão 2011 do programa da Band. Estreia em março.

E o CQC ainda não encontrou o(a) novo(a) integrante do time. "Já testamos vários gajos e gajas, mas até agora nao saiu a fumaça branca", disse Marcelo Tas à coluna.

Dexter na RedeTV! terá sua segunda temporada emendada à primeira. A nova safra já entra no ar dia 28.

Fora do comando executivo da Globo há dois anos e atualmente no status de consultor, Mário Lúcio Vaz, o ex-diretor da Central Globo de Produção, é nome com o qual o autor Benedito Ruy Barbosa espera contar em sua próxima novela na casa.

Ruy Barbosa quer Mário Lúcio como espécie de supervisor da produção. "Ele disse que se eu fizer uma próxima novela, ele estaria lá", falou Ruy à coluna.

A despedida de Ronaldo do Corinthians foi cardápio farto para a televisão aberta no início da tarde de ontem. RedeTV! e Record absorveram tudo, até o último suspiro.

Hebe Camargo foi até os Estados Unidos e já volta.

Marília Gabriela também viajou. Deixou entrevistas inéditas gravadas para o GNT, SBT e Cultura. Volta em março.

Previsto para janeiro, o Band Clássicos, programa que a Band planeja fazer a partir de seu acervo esportivo, não estreou nem tem data para tanto.

A repressão militar no Brasil virou assunto cotidiano na casa da socialite Marina de Sabrit. Obra da próxima personagem da filha, Patrícia, que será casada com militar adepto à tortura na nova novela do SBT, Amor e Revolução.