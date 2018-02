Cultura banca 26 episódios de Cocoricó

Visto atualmente na Venezuela, no Japão e na Argentina, o Cocoricó ganha mais 26 episódios novos em 2011, quando completa 15 anos de vida. Marca que já rendeu à TV Cultura 396 produtos licenciados, o Cocoricó já foi exportado para Angola, Moçambique, Portugal e Chile. Na nova temporada, Júlio e cia. mantêm os pés na cidade e a receita (que se mostrou o maior fôlego para a venda de DVDs) de inserir clipes musicais em todos os episódios. A competição de atenção entre irmãos, a popularidade (coisa que pode gerar ciúme e inveja), a timidez, a superação do medo e a escovação de dentes são temas a serem abordados na nova temporada, que começa a ser gravada em janeiro.

Marcello Anthony/Gerson e Bianca Bin/Fátima enfim se descobrem pai e filha em Passione (Globo), sob o olhar da vó Fernanda Montenegro/Betty Gouveia. Para ele, a garota havia morrido no parto, como lhe dissera o pai.

R$ 79,90 é o preço do Blu-Ray do filme Sex And The City 2 com capa especial desenhada pelo estilista Christian Lacroix, disponível para venda a partir de quarta-feira

‘Fui treinar no dia seguinte." Jogava toda a angústia nos treinos da ginasta Jade Barbosa, no Manhã Maior, da RedeTV!, sobre a perda da mãe, quando tinha 5 anos

Presença constante nas novelas de Gilberto Braga, Daniel Dantas confirmou seu nome em Insensato Coração, próxima trama das 9 da Globo que estreia em 17 de janeiro, mas teve de voltar atrás. A emissora achou que seria muita exposição o ator aparecer em duas estreias da casa.

Dantas está no 2º ano da série Aline, prevista para estrear na Globo em 20 de janeiro. Zé, seu personagem, está separado de Dolores (Malu Galli) e com nova namorada: a terapeuta Vera (Maria Luiza Mendonça).

Pela primeira vez o TCM,canal da Turner, estampará na tela um apresentador brasileiro: figura presente no TNT, do mesmo grupo, Rubens Ewald Filho comandará a 4.ª edição do bloco 50 Filmes que Você Deveria Ver Antes de Morrer

O público que acompanha o Mundial Masculino de Vôlei pelo SporTV cresceu 154% neste ano em relação a 2006. Entre os dias 25 de setembro e 10 de outubro, quase 5 milhões de pessoas assistiram à competição. Durante os jogos do Brasil na semifinal e na final, 91 em cada 100 pessoas sintonizadas em algum canal de esportes da TV paga, viam SporTV.

Depois de levar a peça Clandestinos do teatro para a TV, em série que estreia dia 4, João Falcão planeja lançar a história no cinema. "As conversas estão bastante no início, mas vontade a gente tem", diz ele.

Rodrigo Santoro aproveita as férias para dar pinta na TV brasileira – leia-se Globo. O ator está no Rio para gravar o especial de fim de ano comandado por Regina Casé.

A MTV dá canja do show de Nando Reis, gravado no Carioca Club, que vai virar DVD pela Delicatessen Filmes. Hoje e amanhã, às 19h30 e às 15h, respectivamente, a emissora exibe o MTV Apresenta: Bailão do Ruivão, com 52 minutos de show e entrevista com o músico.