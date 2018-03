CSIs ganham novas temporadas este mês

A Record coloca no ar este mês as novas temporadas dos CSIs, ainda inéditas na TV aberta. A saga começa já amanhã com o 2º ano de CSI: NY, às 23h45. No dia 11 será a vez da 4ª temporada de CSI: Miami, às 23h45. Já no dia 21, à 0h15, o canal dá início ao 6º ano de CSI. Duas semanas antes, vale acompanhar o fim do 5º ano com os episódios Grave Danger, volumes 1 e 2, dirigidas por Quentin Tarantino, no estilo Kill Bill.