'CSI': contagem regressiva

Sarah Sidle (Jorja Fox), Lady Heather (Melinda Clarke) e Natalie Davies (Jessica Collins), a assassina das miniaturas, deram as caras na 9ª temporada de CSI, que já está em seu 8º episódio nos Estados Unidos. Todas as participações mais que especiais têm um propósito: a despedida de Gil Grissom (William Petersen). Antes de deixar a série, Grissom precisa ter todas as suas questões pendentes resolvidas, certo? Sara Sidle está no primeiro episódio, For Warrick, que soluciona o assassinato de Warrick Brown (Gary Dourdain), que ocorreu no fim da temporada passada. No segundo episódio, Sara também participa da investigação de um caso de eutanásia. Nestes dois episódios, todos os detetives do laboratório estão sentindo a morte de Warrick, mas Grissom é o mais afetado, já dando sinais de esgotamento. Já o terceiro capítulo não traz de volta nenhuma personagem feminina, mas apresenta a nova CSI Riley Adams (Lauren Lee Smith, ex-L Word). Com um humor negro que assusta alguns companheiros do laboratório, Riley é uma CSI de nível 2, que será guiada por Grissom, Catherine (Marg Helgenberg) e Stokes (George Eads). Tudo parece bem com Grissom até a chegada do 5º capítulo. Além de passar em sua cabeça diversas vezes um trecho de uma mensagem de vídeo que Sara lhe deixou, Grissom ainda vai atrás de Lady Heather com a desculpa de resolver um crime ligado ao sadomasoquismo. A dominatrix volta a perturbar ainda mais Gil, que não resiste aos encantos dela. No vídeo, Sara diz que estava muito triste em seu último ano em Las Vegas e que, agora, está feliz, fato que deixa o detetive pensativo. Quem retorna no sétimo episódio é Natalie, a serial killer. Talvez essa tenha sido a última questão pendente de Grissom. O ator Laurence Fishburne chegará já no 9º capítulo. Seu personagem, o dr. Raymond Langston será apresentado ao público nos episódios 9 e 10. Ele será, apesar do currículo acadêmico extenso, um CSI de nível 1, já que não tem experiência em trabalho de campo. Gil Grissom sairá do laboratório andando sob os olhares de todos os seus companheiros, inclusive Sara. No entanto, Petersen já disse que participará do capítulo 200 de CSI.