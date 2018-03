Crítico de cinema Roger Ebert será substituído na TV dos EUA Um dia depois de o influente crítico de cinema Roger Ebert ter deixado o programa de TV que ajudou a criar há três décadas, a Walt Disney nomeou dois novos apresentadores e anunciou um novo formato para o programa, que é transmitido por diversos canais nos Estados Unidos. Ben Lyons, 26 anos, crítico de cinema do canal a cabo E! Entertainment Television, e Ben Mankiewicz, 41, moderador da rede a cabo Turner Classic Movies, vão assumir como apresentadores do programa em 6 de setembro, informou na terça-feira o estúdio da Disney Buena Vista Productions. O programa será rebatizado de "At the Movies", deixando de ter em seu título os sobrenomes de Ebert e Richard Roeper, seu último co-apresentador permanente. Ebert e Roeper, ambos colunistas do Chicago Sun-Times, anunciaram separadamente esta semana que estão deixando o programa. Ebert, 66 anos, disse na segunda-feira que o programa está tomando "um novo rumo". Ebert, crítico premiado com o Pulitzer que criou o programa em 1975 com o falecido crítico de cinema Gene Siskel, disse por email que o novo formato "soa como o piloto de um programa de entretenimento, não como uma continuação do formato tradicional". Ebert disse que ele e a viúva de Siskel, Marlene Iglitzen, vão conservar os direitos sobre o refrão patenteado do programa, "two thumbs up" (dois polegares para cima, para indicar quando o filme é realmente bom). (Por Alex Dobuzinskis)