Crítica de balcão ''''O Bom Pastor é um ótimo suspense'''' "Este filme recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Direção de Arte e a trama também é muito boa. Ele remonta à história de uma sociedade secreta. É preciso prestar muita atenção." Paulo Giugni, 44 anos, engenheiro. ''''Obrigado Por Fumar é uma crítica incrível'''' "O filme conta a história de um lobista que faz de tudo para convencer as pessoas que o cigarro não faz mal. Ele bate de frente com pessoas doentes, com os políticos e até com o seu filho." Célia Cavalcante, 50 anos, advogada. ''''Old Boy vem dos quadrinhos'''' "Old Boy é um filme coreano, uma adaptação dos quadrinhos e é muito ?rock and roll?. É um filme pra quem tem estômago forte porque tem cenas muito fortes, mas vale a pena." André Luiz Rafaini Lopes, 27 anos, jornalista.