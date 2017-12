Cristina Prochaska entra na trama Começam a aparecer fatos pontuais do passado dos pais biológicos de Laura (Fernanda Vasconcellos), em Desejo Proibido. Cristina Prochaska, em participação especial, entra na trama como a advogada Maria de Lurdes, amiga de Regina, a falecida mãe de Laura. O vilão Henrique (Daniel de Oliveira) vai procurá-la atrás de informações sobre os pais da mocinha. As cenas vão ao ar no próximo sábado.