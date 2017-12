Crise política inspira humor do 'Zorra'

Painho! De novo juntos em novela de Benedito Ruy Barbosa, Antonio Fagundes e Marcos Palmeira agora são patrão e empregado. Durante as gravações mais recentes de Velho Chico em Petrolina (PE), os dois aproveitam uma pausa nas gravações para levar dois dedos de prosa

O ‘Masterchef Brasil’ continua rendendo frutos aos chefs e candidatos de edições passadas, boa parte deles faturando algum nos intervalos comerciais na própria Band.

E se Henrique Fogaça terá um reality de sua rotina no canal TLC, do grupo Discovery, Erick Jacquin terá também sua série na Fox Life, 'O Mundo de Jacquin', com estreia anunciada para 25 de abril, às 19h. São 12 episódios mostrando como sua vida teve a chance de recomeçar, após o sucesso do Masterchef Brasil.

'Eta Mundo Bom’ alcançou 720.416 plays de vídeos na 2.ª feira (11), melhor marca da novela desde a estreia. A cena mais acessada foi a que Maria (Bianca Bin) cai no choro diante de Anastácia (Eliane Giardini).

E o site da novela das 6 da Globo atingiu 1.733.567 visitas na sexta-feira (8), quando Ernesto (Eriberto Leão) foi desmascarado por Pancrácio (Marco Nanini) no altar.

Aliás, o enredo de Walcyr Carrasco bateu novo recorde nesta terça, 12, quando Candinho (Sérgio Guizé) reencontrou a mãe (Eliane Giardini). Foram 32 pontos de média em São Paulo.

Silvio Santos agendou para 17 de maio a gravação do Troféu Imprensa que elegerá, em uma seleção do público no site do SBT, os melhores programas da TV de 2015. A edição vai ao ar no domingo seguinte, dia 22.

A TV Cultura também se mobiliza pela cobertura da votação do impeachment de Dilma Rousseff, neste domingo, 17, com um Jornal da Cultura Especial – Votação Impeachment, entre 20h e 22h.

A apresentação será de Willian Corrêa, com participação do ex-ministro da Justiça José Gregori, Airton Soares, Luiz Felipe Pondé e Gaudêncio Torquato.

Ao longo do domingo, a Cultura, assim como a TV Brasil e os canais abertos e de notícias, acompanhará a movimentação nas ruas e no Congresso, em Brasília.

5,4 pontos de audiência marcou o ‘Masterchef Brasil’ nessa terça, 12. Foi a melhor média do programa nesta 3ª temporada e, não ao acaso, seu primeiro dia sem enfrentar o ‘BBB’, da Globo