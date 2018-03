Crise chega a congresso de TV paga em São Paulo

A crise econômica será contexto inevitável da ABTA 2015, feira e congresso da Associação Brasileira de Televisão por Assinatura, de 4 a 6 de agosto, no ExpoTransamérica, em São Paulo. O setor, que muito se beneficiou da ascensão da classe C, não está entre os mais afetados da indústria brasileira – embora as vendas tenham estacionado, até com discreta queda, a audiência dos canais pagos só sobe, um reflexo da lenta mudança de hábitos vinda da massa que adquiriu o serviço nos últimos anos. A alta do dólar, no entanto, é fator que preocupa operadoras e principalmente programadores, que se queixam dos custos de produção no Brasil desde que o câmbio lhes era mais favorável.

De patrão para patrão. Adriana Araújo registra, para o Domingo Espetacular, a visita de Silvio Santos ao Templo de Salomão, império da Igreja Universal de Edir Macedo, que recepcionou o visitante vip. Na conversa, os dois falaram na relação cordial que mantêm, apesar da concorrência.