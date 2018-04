Criminal Minds finalmente inédito

Após um 3º ano que começou com mudança de elenco - saiu Mandy Patinkin para entrar Joe Mantegna - e terminou com uma explosão, Criminal Minds está de volta ao AXN para sua 4ª temporada, que já foi exibida há tempos nos Estados Unidos. Em Mayhem, episódio que abre o novo ano, Penelope Garcia (Kirsten Vangsness) ratreia as câmeras das ruas de Nova York para descobrir quem morreu, vítima da bomba que explodiu um dos carros dos agentes especializados em traçar perfis de assassinos em série.

Para quem não se lembra, a equipe do FBI estava em Nova York para ajudar a polícia local a identificar os responsáveis por uma série de assassinatos aleatórios que ocorriam na cidade. O caso será resolvido neste primeiro episódio, mas não sem comprometer um dos membros da equipe, o chefe Hotchner (Thomas Gibson), que contraria as recomendações médicas e segue na investigação mesmo tendo sido ferido na explosão.

A 4ª temporada traz participações especiais, algumas delas inusitadas como a do ator Jason Alexander, o George de Seinfeld, e Roma Maffia, a anestesista Liz Cruz, de Nip/Tuck. Ainda aparecem na série Luke Perry, o Dylan de Barrados no Baile - atualmente rei das participações especiais -, e Alex O'Loughlin, o vampiro charmosão de Moonlight. A veterana Cybill Shepherd, de A gata e o Rato, também dá um toque especial à temporada.

Criminal Minds volta ao AXN nesta terça-feira, dia 17, às 20 horas.