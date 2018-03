Crime tira Juliana Paes da história

Responsável pela novela que substituirá A Favorita, a autora Glória Perez pediu - e a direção da Globo atendeu - que Juliana Paes assuma o papel de protagonista de sua história, O Caminho das Índias. Definida a questão, faltava tirar a atriz de cena de A Favorita para que ela passasse a se dedicar à trama que virá. O impasse será solucionado pelo autor João Emanuel Carneiro de modo ágil: Maíra, a jornalista vivida por Juliana em A Favorita, será assassinada na trama. Antes dela, o médico Salvatore (Walmor Chagas) será encontrado morto, após descobrir a identidade do assassino de Marcelo (Deco Mansilha). E Maíra será assassinada pelo mesmo motivo: desvendar o crime que antagoniza Donatela (Cláudia Raia) e Flora (Patrícia Pillar). Após romper com Augusto César (José Mayer), Maíra perceberá o perigo que o amigo Zé Bob (Carmo Dalla Vecchia) corre e decidirá ajudá-lo nas investigações. Antes de morrer, ela revelará o nome do vilão para alguém, ainda a ser definido pelo autor.