Enquanto isso, aqui na Terra, abre-se o canal da criatividade no mundo humano. Porém, quantas almas estão preparadas para esse evento? A imensa maioria só tem olhos para as oportunidades de preservação de seus interesses em particular e, por isso, não teria como enxergar a natureza da criatividade, que incentiva a elevação e sofisticação da realidade. Criar não é aceitar as coisas como são, ainda que estas, aos olhos da maioria, pareçam perfeitas. Quando as pessoas se convencem de tudo estar bem como está, acomodam-se e passam a lutar para preservar a realidade. No momento, tendo a criatividade encontrado uma forma de manifestar-se, não importa quão boa seja a realidade instituída, o melhor a fazer será reinventá-la toda.

Áries 21/3 a 20/4

A potencialidade não deve ser desprezada, porque aponta ao futuro. O terreno seguro parece mais sedutor, mas amarra sua alma a realizações passadas, que não irão além do que costumam oferecer. Melhor apostar no futuro.

Touro 21/4 a 20/5

Nada mais é como antes, nem mesmo a vitória. Antigamente, vencer era simplesmente derrotar os adversários. Hoje em dia, isso não é suficiente, porque a real vitória se dá através da criação de laços de cooperação mútua.

Gêmeos 21/5 a 20/6

Celebre intimamente a conclusão de certos assuntos, mas celebre ainda mais a visão do futuro, que propõe a conquista de panoramas que até aqui eram inimagináveis. A vida continua, porque é feita de eternidade.

Câncer 21/6 a 21/7

Agora não é tempo de descansar, mas de arregaçar as mangas e debruçar-se sobre os assuntos mais difíceis em andamento. Você tem em mãos a rara oportunidade de superar o momento da pressão, adentrando-se na realização.

Leão 22/7 a 22/8

Atreva-se a tomar atitudes confiantes e observe os resultados. Este é um terreno desconhecido, ante o qual a alma se contorce, porque pensa que só a desconfiança a protegeria. Porém, na prática acontece exatamente o contrário.

Virgem 23/8 a 22/9

A essência dos bons relacionamentos permanece na mão da correção. Por isso, entenda que a correção não é mera aparência ou figuração, pois ela se alimenta dos valores éticos fundamentais que legitimam a civilização.

Libra 23/9 a 22/10

Falar não é apenas diferente que fazer, é também uma tentação satisfazer-se no discurso e negligenciar o sagrado dever de colocar em prática o que for dito. Nada mais decepcionante do que muito prometer e pouco fazer.

Escorpião 23/10 a 21/11

Congregar pessoas em torno de um objetivo é o exercício mais difícil, porque tudo em nossa civilização faz com que as pessoas pensem apenas em si mesmas. Porém, a vitória depende de congregação. Sem ela, nada feito.

Sagitário 22/11 a 21/12

Ainda não acabou, está perto, mas justamente a iminência do fim requer um espírito mais vivo do que nunca. A necessidade de descansar parece legítima, mas você sabe, seu descanso é tudo que seus adversários desejam.

Capricórnio 22/12 a 20/1

Há coisas que só o tempo explica, porque enquanto acontecem são inovadoras demais para se encontrar palavras ou argumentos sensatos que as expliquem. Por isso, aposte no tempo, este se encontra ao seu favor.

Aquário 21/1 a 19/2

Dá para fazer tudo de acordo com as regras usuais e obter-se resultados impecáveis. Porém, daria também para fazer tudo de acordo com a intuição, de forma desordenada e destemida, mas com resultados surpreendentes.

Peixes 20/2 a 20/3

Tratar com pessoas difíceis não é algo agradável, mas é absolutamente necessário, inclusive porque para você isso seria um exercício de consciência, já que para muita gente é você a pessoa mais difícil com quem tratar.