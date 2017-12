Crianças estão vendo ainda mais TV que há uma década

Vem aí

Fátima Bernardes rememora sua gravidez a Fernanda Gentil. Conta que “demorou pra acontecer” e precisou de tratamento de fertilização. A mãe dos trigêmeos está no quinto episódio da série Mamãe Gentil, previsto para este domingo, no Esporte Espetacular.

Chateada com a pirataria que multiplicou a audiência de Game of Thrones, a HBO se muniu de novas estratégias para apresentar à imprensa a nova temporada de True Detective, ontem, em um hotel de São Paulo. O sistema, no entanto, travou algumas vezes durante a exibição.



... E, por imposição do criador de True Detective, Nic Pizzolato, os jornalistas dispostos a conhecer a nova temporada da série só podiam entrar na seção em cabine para assistir a três episódios, nada menos que isso. Estreia domingo.



Babu Santana, Solange Couto, Carla Cristina Cardoso, Isabelle Marques, Leandro Lamas, Mariah da Penha, Michele Martins, Nando Cunha, Tadeu Melo e Wagner Trindade fazem o elenco de Os Suburbanos, primeira série do Multishow em parceria com a Globo, protagonizada por Rodrigo Sant’Anna.



A indústria da TV paga voltará a cobrar do governo mais equilíbrio entre a carga das obrigações regulatórias que lhe são cobradas, frente a uma concorrência livre de tudo isso, feita de empresas de distribuição de vídeos pela internet – a Netflix, que tanto tem tomado a atenção de assinantes de TV, encabeça o alvo dos queixosos.



O canal GNT lança o movimento #ElesPorElas, em parceria com a ONU. A ideia é mobilizar os homens em favor da luta pela conquista de poder das mulheres, instigando o debate sobre a igualdade de gêneros. A campanha é uma versão brasileira de #HeForShe.



... Dito isso, o GNT realiza um encontro bacana na próxima quarta, no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo, com apresentação de Astrid Fontenelle e Marcelo Tas. Na quinta, dia 26, à 0h, o canal exibe o documentário Mulheres na Mídia, que discute estereótipos femininos por meio de depoimentos de adeptos à causa

6 das 10 maiores audiências da semana na TV paga foram do SporTV, graças às três partidas da Copa América exibidas pelo canal, duas do Brasileirão e ao amistoso da Seleção (Brasil x Honduras