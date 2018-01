Criadores de 'Stranger Things' contam quantas temporadas a série vai ter

Em entrevista a Entertainment Weekly, os Irmãos Duffer, criadores da série Stranger Things,afirmaram que planejam fazer a quarta e a quinta temporada da série que retorna em outubro na segunda temporada.

A ideia de Ross e Matt Duffer são mais 3 anos dá série, mas esses planos podem mudar. "Tudo pode mudar enquanto nos avançamos, então vamos ver", conta Ross. "Eu quero que tenha um final realmente definido. Eu não quero que seja uma dessas séries que ficam sem gás e eles se perdem porque as pessoas vão perdendo o interesse. Queremos acabar enquanto estamos no topo", afirmou Matt.

Ross explica que o objetivo é manter a qualidade da série. "Espero que vocês cheguem ao final da temporada 2, se sintam totalmente satisfeitos e queiram mais, mas vocês também vão sentir que chegaram uma conclusão. E também preparamos o terreno para novas temporadas."

Eles também disseram que o novo ano terá forte influência do James Cameron, diretor de filmes como Avatar e Titanic. "Sei que sequências de filmes recebem muitas críticas, mas nos inspiramos em alguns exemplos para fazer algo diferente. Temos Indiana Jones e o Templo da Perdição, Aliens, o Resgate, O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final. Acho que muito disso é do James Cameron. Mas ele é brilhante. Acho que uma das razões pelas suas continuações serem tão bem sucedidas é que ele as faz de forma diferente, sem perder o que nós amamos sobre os filmes originais. Então nós tipo que observamos o que ele faz e tentamos capturar um pouco da magia de seu trabalho", explicou Matt.

Os irmãos ainda afirmaram que haverá cenas fora da cidade de Hawkings e que as crianças voltarão Mundo Invertido. "A gente só puxou um pouco a cortina e revelamos pouco sobre o Mundo Invertido. Então definitivamente queremos explorar mais disso. Tem muita coisa desconhecida sobre ele no final da primeira temporada“, disse Matt. "Temos esse portão para outra dimensão, que continua aberto na cidade de Hawkings, e muitas perguntas tipo, se o monstro está morto, se era apenas um, o que mais pode estar à solta por aí… Só abordamos isso quando Will é encontrado, no final. Então abrimos essa porta, e para nós é emocionante falar sobre, tipo, o que mais pode estar por trás disso? Há muito mais mistérios a serem resolvidos!", acrescentou Ross.