Criador dos Simpsons revela onde fica Springfield

Milhões de pessoas sabem que Homer Simpson e sua família moram em Springfield, mas a verdadeira inspiração para a cidade de Os Simpsons há mais de duas décadas é um mistério para os espectadores.

O criador da série diz que nunca quis revelar a verdadeira localização de Springfield para não "arruiná-la para as pessoas" - bem, isso até hoje.

Em entrevista à edição de maio da revista Smithsonian, Matt Groening contou que a cidade da ficção - praticamente uma personagem à parte nas aventuras da família amarela - é baseada em Springfield, Oregon, que fica perto de Portland, onde ele passou a infância.

Ele também se inspirou no nome da cidade depois de vê-la no programa de TV Father Knows Best, da década de 1950. "Percebi que Springfield é um dos nomes de cidade mais comuns nos EUA. Antevendo o sucesso do programa, eu pensei: 'Isso vai ser legal, todo mundo vai pensar que é a sua Springfield'. E pensam mesmo", disse Groening.

As histórias de Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie viraram um clássico na TV norte-americana desde o surgimento da série, há 23 anos. O programa já ganhou 27 prêmios Emmy, e tem uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood. Uma expressão usada por Homer - "D'oh" - foi incorporada em 2011 ao Dicionário de Inglês de Oxford.

Os personagens têm os mesmo nomes da família de Groening - o pai dele se chama Homer (homenagem ao poeta grego Homero), a mãe é Margaret, e ele tem irmãs Lisa e Maggie.

Bart, portanto, é o "alter ego" do próprio autor, que no entanto não batizou o menino travesso de "Matt" porque achava que seria mais divertida "essa ideia de um pai brabo gritando 'Bart', e Bart soa como o 'bark' (latido) de um cão latindo".

As alusões ao Oregon não param no nome da cidade. Groening também batizou alguns personagens com os nomes de ruas em Portland, como o reverendo Lovejoy, o aluno valentão Kearney e o vizinho mala-sem-alça Ned Flanders.

No ar desde 1989 pela Fox, Os Simpsons é a sitcom há mais tempo no ar na TV norte-americana. Ela é exibida em mais de cem países e 50 idiomas, e ainda atrai semanalmente uma média de 7,7 milhões de espectadores nos EUA.