Criador dos 'Simpsons' prepara nova série sobre princesa com problemas com álcool

A plataforma de streaming Netflix anunciou nesta terça-feira, 25, que exibirá a série de animação para adultos Disenchantment, o novo programa idealizado pelo criador dos Simpsons, o cartunista Matt Groening.

Em comunicado à imprensa, a Netflix detalhou que Disenchantment contará as aventuras de Bean, uma princesa com problemas com o álcool que é acompanhada por um elfo e um demônio. Ao longo da jornada, o trio encontrará criaturas de todos os tipos: bichos-papões, duendes, trolls e também humanos.

"Basicamente, 'Disenchantment' trata sobre a vida e a morte, amor e sexo, e sobre como continuar rindo em um mundo cheio de sofrimento e de idiotas", descreveu Groening.

Em princípio, a Netflix planeja 20 episódios para a nova série. A previsão é que os dez primeiros estarão disponíveis em 2018.

A vice-presidente de conteúdo original da empresa, Cindy Holland, disse que o "brilhante trabalho" de Groening repercutiu em várias gerações de fãs no mundo todo e garantiu que "Disenchantment" contará com o estilo de animação e o sarcasmo característico de Groening.