Cria de 'Águias da Cidade', 'Cães Heróis' estreia dia 18

Só de passagem

Como alguém que já passou por aquele perrengue todo do Medida Certa, Ronaldo visita as gravações da temporada atual para relembrar alguns preceitos e, em especial, dar aquela força a Fabiana Karla, agora submetida à cartilha de Márcio Atala. Domingo, no Fantástico.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Clipe

Cid Moreira contou a Roberto Cabrini, durante o almoço de lançamento do Prêmio Comunique-se, em São Paulo, que ainda honra suas partidas de tênis, sim, embora agora com frequência mais reduzida.

... “Outro dia, bati uma bola com o (Fernando) Meligeni”, orgulhou-se o ex-apresentador do Jornal Nacional. “Mas ele jogava a bola pra mim e eu rebatia pra longe dele”, disse, rindo da própria estratégia para cansar o adversário, que tentou poupá-lo.

O Master Chef Brasil, da Band, liderou disparado o Ibope Twitter TV Ratings, ranking elaborado pelo instituto sobre o impacto da TV na rede de microblogs, na semana passada. Foram 10,6 milhões de “Total Impressions” (quantidade de vezes em que os tuítes sobre ele foram visualizados durante sua exibição), ante 4,1 milhões do 2º colocado, o Superstar, da Globo.

... Eliana, do SBT, ficou em 3º lugar no ranking do Ibope sobre TV no Twitter, seguida do Pânico na Band e de I Love Paraisópolis, que ocupou a 5ª e 6ª posições da lista.

A 2ª temporada de BoJack Horseman estará disponível a partir de 17 de julho, anunciou a Netflix. A trama retorna logo após o fim da 1ª temporada, quando BoJack consegue seu papel dos sonhos.

O maestro Júlio Medaglia, que estreou no Theatro Municipal em 1960 regendo um dos Concertos Matinais (programa então exibido pela TV Tupi), assume a apresentação do título em sua volta ao ar, pela TV Cultura, com atuações recentes e do acervo da casa. Estreia domingo, ao meio-dia.

E Juca de Oliveira foi sabatinado por Karin Rodrigues e André Garolli para o Persona, programa que vem sendo gravado para estrear no fim de junho, na TV Cultura, com apresentação de Atílio Bari e roteiro de Analy Alvarez.

11 pontos de média no Ibope teve Gugu na terça, pela Record, em São Paulo. Em novo quadro de assistencialismo, ele premiou com um carro 0 km um cidadão que sustenta a família catando ferro velho

Frase

“Vou fingir que sou ‘Chata pra Comer’ só pra tentar que o @C_Troisgros cozinhe especialmente pra mim”

Mika Lins, SOBRE O PROGRAMA DO CHEF NO GNT