Crescer Data estelar: Sol e Mercúrio em conjunção, Vênus e Urano em trígono; a Lua é quarto crescente no signo de Peixes. Enquanto isso, aqui na nave Terra é propício acompanhar o espírito do tempo, pensando de forma grupal, superando o isolamento individual. Por que esperar a tragédia para só então fazer luzir a solidariedade? Por acaso nosso mundo humano não é trágico o suficiente? Estamos decidindo um nível ainda maior de tragédia para que a ficha caia definitivamente, começando, só então, a nos organizar através de laços de cooperação mútua? Todo o sistema, a cultura, os relacionamentos financeiros, tudo está calcado sobre a individualidade, a qual é muito boa e respeitável, mas que precisa ser superada, visando, a partir de agora, ao bem do grupo, seja este familiar, de trabalho, do bairro, da Nação, do planeta, do Sistema Solar e da Galáxia. Crescer, o intuito é crescer. Áries 21/3 a 20/4 Sentir-se bem é prioridade máxima, pelo que valerá a pena subverter qualquer rotina em nome disso. Você vem vivendo longos meses de contenção, e como isso não é natural, é de seu merecimento tomar um tempo para sentir-se melhor. Touro 21/4 a 20/5 Aceite os convites que de pessoas aparentemente desconhecidas, mas que tentam aproximar-se de você. É propício que você comece a ampliar seu círculo social, distanciando-se de velhos relacionamentos e aproximando-se de novos. Gêmeos 21/5 a 20/6 Uma imagem vale mil palavras, e um gesto também. Prefira a síntese, fale pouco, mas demonstre através de atitudes práticas tudo que gostaria que outra pessoa entendesse. Mostre com seu exemplo como espera que as coisas sejam feitas. Câncer 21/6 a 20/7 Cada pequena e fugaz oportunidade de prazer precisa ser saboreada, pois representa um verdadeiro oásis no meio de um panorama que é para lá de árido. Este é o momento em que as pequenas delícias adquirem maior valor. Leão 21/7 a 20/8 Ainda que aconteçam tumultos e perturbações de todos os tipos, mesmo assim dá para manter um estado sereno de espírito, paz no coração. Por quê? Ora! Porque a paz começa no centro da própria alma, é independente dos acontecimentos. Virgem 21/8 a 20/9 Seus interesses em particular não precisam estar sempre em conflito com o das outras pessoas. Neste momento é propício transformar as dissonâncias em harmonia, fato raro de acontecer, pelo que precisa ser aproveitado devidamente. Libra 21/9 a 20/10 Tempo de organização, é propício aproveitar e colocar ordem em todos os pequenos assuntos necessários para que a vida continue se processando da melhor maneira, a despeito dos tumultos que enlouquecem as pessoas. Escorpião 21/10 a 20/11 Seja você uma presença que inspire entusiasmo nas pessoas, motivando-as a empreender aventuras, a divertirem-se, a preservar o mínimo de leveza que garante a velha e boa sensação de a vida valer a pena. Viver não é punição. Sagitário 21/11 a 20/12 Sinceridade é demonstração de força de caráter, pois só com muita presença de espírito é possível assumir os erros e acertos cometidos, sem tirar nem pôr. A sinceridade mais difícil é aquela destinada ao relacionamento com a própria alma. Capricórnio 21/12 a 20/1 No mundo das formalidades gasta-se um tempo precioso, e raramente se encontra sintonia e alegria. Eis que vêm ao seu auxílio os encontros fortuitos, cheios de graça e reconhecimento. Sua alma precisa mesmo de mais alegria. Aquário 21/1 a 20/2 Obter certo reconhecimento é situação satisfatória, porém, seria melhor não ficar tempo demais girando em torno dessa sedutora emoção, pois ainda há coisas mais importantes que precisam ser feitas, e talvez de forma urgente. Peixes 21/2 a 20/3 A vontade de conhecer pessoas novas, que estejam à altura de seus questionamentos atuais, colocou em marcha o processo de você mudar de turma. Porém, este ainda se encontra em estado embrionário, e anda muito vagarosamente.