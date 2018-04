Cresce número de emissoras de TV dos EUA que adotam modelo de exibição da Netflix

Emissoras tradicionais de televisão estão seguindo o modelo de transmissão adotado pela Netflix e liberando para os telespectadores todos os novos episódios de seus seriados de uma vez.

A estratégia representa um desafio direto à Netflix e uma maneira das redes tradicionais de televisão de alcançarem uma audiência mais nova e ligada em tecnologias digitais, que prefere definir o momento de assistir aos programas.

A rede Freeform, da Walt Disney, que foca no público mais jovem, colocou toda a temporada de 10 episódios do drama de ficção científica Beyond em plataformas de transmissão pela Internet em 2 de janeiro, uma novidade para o canal.

Cerca de 14 milhões de pessoas assistiram à Beyond na televisão e pela Internet durante a primeira semana. Cerca de 745 mil terminaram de ver a temporada em várias plataformas, afirmou a emissora.

Em seu balanço trimestral divulgado nesta semana, a Netflix ressaltou a crescente competição de rivais que estão adotando a estratégia de liberar temporadas completas em meios digitais. A britânica BBC, por exemplo, anunciou mais cedo neste mês que vai distribuir temporadas inteiras de séries de sucesso antes do fim da exibição tradicional dos episódios na TV.

"Presumimos que a HBO não esteja muito atrás da BBC", acrescentou a Netflix. Um porta-voz da HBO não comentou o assunto.

"Para resumir, o mercado está se transformando em um mundo de TV pela Internet, algo que representa desafios e oportunidades para a Netflix conforme nos esforçamos para conquistar audiência", disse o serviço de streaming.

A Netflix popularizou o chamado "binge viewing" em 2013, com o lançamento de todos os episódios de uma temporada de House of Cards. O serviço por assinatura da companhia alcançou 94 milhões de clientes ao final de 2016, informou a empresa na quarta-feira.

Os anunciantes enxergam vantagens na liberação das temporadas completas de seriados, disse Andy Donchin, vice-presidente de investimento da Dentsu Aegis Network.

"Se as pessoas querem assistir desse jeito, elas provavelmente são telespectadores altamente engajados", disse Donchin. "Se você está engajado com um programa, espera-se que você esteja também engajado com os comerciais."