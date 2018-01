Cresce a tensão entre o governo Temer e a TV Brasil Se já havia tensão entre o governo de Michel Temer e a EBC (Empresa Brasileira de Comunicação), órgão abastecido com verba do governo federal, o clima piorou no fim de semana. No sábado, em show transmitido ao vivo da Bahia, pela TV Brasil, Carlinhos Brown protestou contra o fim do Ministério da Cultura. A multidão respondeu com “Fora, Temer”. Ontem, o TVer, programa de Laurindo Leal Filho, normalmente gravado, debateu comunicação pública, ao vivo. Diante de boatos de que Temer quer trocar o diretor-presidente da EBC, a empresa distribuiu nota assegurando a estabilidade de Ricardo Melo, empossado por Dilma no dia 3, por 4 anos. E criou no Facebook a página “Frente em defesa da EBC”.]