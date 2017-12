Creative Arts Emmys anuncia vencedores

" SRC="/CMS/ICONS/MM.PNG" STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX;

A Academia de Televisão, Artes e Ciências anunciou neste sábado os ganhadores do Creative Arts Emmy, que destaca categorias técnicas. O anúncio antecipa a premiação que ocorre na cerimônia oficial de 25 de agosto.

O programa Saturday Night Live foi o destaque da noite: levou a melhor em cinco categorias. Veja, abaixo, os principais vencedores:

Melhor atriz convidada em série dramática: Allison Janney, por Masters of Sex.

Melhor ator convidado em série dramática: Joe Morton, por Scandal.

Melhor atriz convidada em série cômica: Uzo Aduba, por Orange Is the New Black.

Melhor ator convidado em série cômica: Jimmy Fallon, por Saturday Night Live.

Melhor animação: Bob's Burgers.