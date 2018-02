CQC motiva rixa entre Band e Gazeta Convidado a participar do Todo Seu, programa de Ronnie Von na Gazeta, Felipe Andreoli, do CQC (Band), cancelou sua presença horas antes de a atração ir ao ar, anteontem. Liberado pela Band, Felipe teria sido vetado pela produtora Cuatro Cabezas. Motivo? Em outras ocasiões, a Gazeta não liberou Ronnie Von e Palmirinha a participar do CQC. A Gazeta, via assessoria de imprensa, argumentou que na época do convite em questão, Palmirinha acordava às 5h30. E que o Todo Seu vai ao ar no mesmo horário do humorístico. Diego Barredo, diretor do CQC, nega que a produtora tenha sido consultada sobre a participação de Andreoli na Gazeta. (ALLINE DAUROIZ)