Courteney Cox em breve no País

RETORNO - Courteney com seus novos 'amigos' e família

Courteney Cox, após protagonizar Dirty, uma série dramática que, por causa do roteiro ousado foi cancelada na segunda temporada, volta ao mundo da comédia em CougarTown, uma das estreias mais aclamadas da temporada passada nos Estados Unidos. Ela vive Jules, a mãe divorciada de um adolescente. Na pele de Jules, Courteney Cox abusa da comédia física e vive divertidas confusões no retorno ao mundo da paquera. O criador da série é Bill Lawrence, mesmo de Scrubs, o que já dá uma dica do que vem por aí em fevereiro no canal Sony.

Além de CougarTown, a Sony também lançará em fevereiro as séries Royal Pains, Community e Accidentally on Purpose.

Os humoristas Chevy Chase e Joel McHale, roteirista e apresentador do programa de entretenimento The Soup (em cartaz no E!) comanda Community, comédia sobre os alunos de uma faculdade comunitária nos EUA, que reúne os tipos mais excluídos da sociedade por não ser paga.

Royal Pains tem a praia de East Hampton, o lugar onde os ricos de Nova York vão passar suas férias, como cenário. No drama médico, o protagonista, dr. Hank Lawson (Mark Feuerstein), após a morte de um paciente, muda-se para Hampton e vive para atender os abastados de lá até ser convidado para trabalhar em um hospital e assistir a comunidade mais pobre.

Accidentally on Purpose marca a volta de Jenna Elfman, de Dharma & Greg, à telinha como protagonista e conta a história de uma mulher que, após apenas uma noite de sexo, engravida de um homem bem mais novo.