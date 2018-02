Courteney Cox anuncia 'separação experimental'

Courteney Cox, de 46 anos, mais conhecida por seu papel como Monica na famosa série "Friends", e seu marido, o também ator David Arquette, de 39 anos, decidiram se separar após 11 anos de união, informou o casal.

O fim do casamento, considerado até agora um dos mais estáveis de Hollywood, aconteceu há "algum tempo", segundo comunicado divulgado pela revista "People". "O motivo desta separação é para nos compreendermos melhor e entendermos as qualidades que buscamos em um parceiro e em nosso casamento", declararam. O casal afirma que será uma "separação experimental", sem divórcio imediato, enquanto tentam contornar as diferenças.

Courteney e Arquette se casaram em 1999 e têm uma filha, Coco, de seis anos. Eles se conheceram durante as gravações da sequência do filme "Pânico" (1996).

"Continuamos melhores amigos e pais responsáveis de nossa filha, e ainda gostamos um do outro profundamente, afirmaram.