Cotações perigosas

Criador do assassino em série que permitiu dois desfechos - vide A Próxima Vítima - e do ''''quem matou'''' mais recente da Globo (por onde andaria Bia Falcão?), Silvio de Abreu aposta na morte do empresário rico do folhetim - ou não foram esses que Gilberto Braga matou em Celebridade e Vale Tudo? ''''Vou apostar que quem morre é Antenor Cavalcanti, Tony Ramos, porque é quem tem dinheiro e a morte dele beneficiaria e mudaria a vida de muitos personagens'''', fala Silvio. ''''Agora, quem matou seria muito óbvio ser o Olavo, não é?'''', indica Silvio. ''''Vou ficar com a Virgínia Batista, afinal, se ele morrer, o maior beneficiado será o pai dele, marido dela, e Virgínia é simpática, ninguém desconfia dela...'''' BRINCANDO DE SER O AUTOR A platéia também aposta na morte de Antenor. O Estado promoveu uma consulta pública por meio de seu portal e chegou ao personagem de Tony Ramos como o mais votado, com mais de 50% dos palpites, seguido por Olavo e Thaís. O mesmo Olavo é o mais cotado para matar, seguido, veja só, pelo mocinho Daniel e pela gêmea má, Thaís.