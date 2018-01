Cory Monteith, de 'Glee', morreu após uso de álcool e heroína

A perícia médica do Ministério da Justiça do Canadá anunciou que os investigadores encontraram uma colher com resíduos de drogas e uma seringa usada no quarto onde o ator de Glee, Cory Monteith, foi encontrado morto em julho passado. O relatório final do British Columbia Coroners Service confirmou os rumores de que Monteith morreu a partir do uso combinado de heroína e álcool.

O ator canadense de 31 anos foi encontrado morto num quarto de hotel em Vancouver no dia 13 de julho. A investigação diz que Monteith tinha uma história de uso de drogas ilícitas, com períodos de reabilitação e de abstinência.