Corte de personagens faz ibope subir Funcionou a enxugada no número de personagens em Caminhos do Coração. A novela da Record, que vinha alcançando médias de 12 pontos de audiência nos últimos meses, saltou para 15 pontos na semana passada e chegou a dar 17 pontos de ibope depois que o autor da trama, Thiago Santiago cortou personagens secundários e aumentou as cenas com os protagonistas Bianca Rinaldi e Leonardo Vieira. O público estava confuso.