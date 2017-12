Corpo do ator Domingos Montagner é encontrado

Atualizado às 19h30

O corpo do ator Domingos Montagner, de 54 anos, foi encontrado na tarde desta quinta-feira, 15, perto da usina de Xingó, no Rio São Francisco. Ele estava preso entre duas pedras, a uma profundidade de 18 metros e a cerca de 300 metros de distância de onde aconteceu o acidente, na região de Canindé, divisa entre Sergipe e Alagoas, informou o comandante do Corpo de Bombeiros de Sergipe, coronel Regnaldo Dórea. Montagner, que interpretava o personagem Santo na novela Velho Chico, da TV Globo, desapareceu na tarde desta quinta-feira depois de sair para um mergulho de lazer ao lado da atriz Camila Pitanga. Paulistano, nascido em 26 de fevereiro de 1962, ele deixa a mulher, Luciana Lima, e três filhos.

O ator gravou cenas da novela Velho Chico pela manhã e depois do almoço, mergulhou no Rio São Francisco ao lado de Camila Pitanga. Eles teriam nadado até um conjunto de rochas, o que exigiu fisicamente dos atores. Segundo os bombeiros, a atriz teria ainda tentado pegar na mão de Montagner, mas não conseguiu e o ator acabou sendo tragado pelas águas. "A região tem muita formação rochosa e cavernas subaquáticas", disse Regnaldo Dórea.

As buscas, que contaram com a participação de 50 pessoas (entre bombeiros, policiais militares e equipes do Samu ), começaram no início da tarde, assim que tiveram conhecimento do afogamento. Segundo o comandante Dórea, o Corpo de Bombeiros aguarda a chegada do rabecão do Instituto Médico Legal (IML) para levar o corpo de Montagner até Aracaju. Como Canindé, no alto sertão sergipano, fica a 213 quilômetros da capital, a previsão é de que o corpo do ator chegue a Aracaju por volta de 21h30 para ser necropsiado e, em seguida, liberado para sepultamento.

Em Canindé do São Francisco há muita comoção. Desde o início da tarde, quando o corpo desapareceu, dezenas de pessoas começaram a se aglomerar às margens do rio para acompanhar o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros.

Em Velho Chico, o personagem de Domingos Montagner, Santo, chegou a desaparecer nas águas do Rio São Francisco, após levar três tiros em um atentado. A população da cidade se mobilizou, então, para encontrá-lo, com receio que ele tivesse se afogado. Mas Santo foi salvo por um pajé de uma tribo indígena.

Montagner é o segundo ator da novela Velho Chico que morre este ano. Em 27 de abril, o ator Umberto Magnani, que fazia o padre Romão, também morreu. Dois dias antes, ele passou mal durante as gravações e não resistiu. (Colaborou Antonio Carlos Garcia)

