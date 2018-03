Corpo de Walmor Chagas é cremado no Vale do Paraíba

Texto atualizado às 18h26

Foi cremado no fim desta tarde o corpo do ator Walmor Chagas. Em cerimônia reservada a família, apenas 17 pessoas acompanharam o velório no cemitério Parque das Flores em São José dos Campos, no Vale do Paraíba.

Uma das poucas declarações da família a imprensa foi da irmã Jussara Chagas, que mora em Porto Alegre. "Ele foi muito importante para a cultura do país", comentou ao deixar a capela onde foi feita a cremação do corpo.

De acordo com o caseiro, que trabalhou com Walmor nos últimos 30 anos, José Arteiro de Almeida, o ator fez muitos amigos em Guaratinguetá, onde viveu seus últimos 20 anos, mas muitos foram impedidos de acompanhar o velório a pedido da família que restringiu o acesso a capela - dois seguranças contratados pela família permaneceram no controle de acesso ao espaço durante todo o velório.

A atriz Lucelia Santos foi a única representante da classe artística a prestar as últimas homenagens ao ator. "O Brasil ficou muito mais pobre, ele era um ator perfeito", disse a atriz com os olhos cheio de lágrimas.

A urna com as cinzas deverão ser entregues a família na terça-feira e serão jogadas na Serra da Mantiqueira, atendendo a um pedido do ator.

Maria Clara Becker, filha de Walmor, saiu do funeral sem falar com a imprensa, pediu desculpas e que os jornalistas respeitassem o momento de dor da família.

O deputado José Genoíno disse ter se perdido no caminho para chegar ao cemitério e chegou depois da cerimônia de cremação. "Somos amigos há 40 anos, estive com ele no mês passado no sítio", comentou o político, acompanhado de um amigo em comum, o jornalista Roberto Benevides, conhecido como Bené. "É um perda muito grande", classificou.

A Polícia Civil de Guaratinguetá investiga a causa da morte de Walmor Chagas. A hipótese de suicídio é a principal linha de investigação, já que o ator foi encontrado sentado com uma arma calibre 38 no colo.