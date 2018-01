Corpo de Elias Gleizer é enterrado no Rio de Janeiro

O corpo do ator Elias Gleizer foi sepultado na tarde deste domingo, 17, no Cemitério Israelita de Vilar dos Teles, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Gleizer morreu no sábado, aos 81 anos, em decorrência de falência circulatória. Parentes acompanharam o velório e o enterro e lembraram a personalidade alegre e carismática de Gleizer, que não era casado nem tinha filhos. E lamentaram a queda sofrida por ele numa escada rolante, que desencadeou o quadro que o levaria à morte.

Gleizer participou de mais de 50 novelas, especiais e minisséries desde que estreou na TV Tupi, em 1959. O ator nasceu em São Paulo, em 1934, e era filho de imigrantes judeus poloneses que vieram para o Brasil para escapar da perseguição nazista. Uma marca de sua trajetória profissional foram os personagens doces e com humor. Fora de cena, ele fazia piada por ser judeu e interpretar padres recorrentemente.