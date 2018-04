Coraline no país sem maravilhas

Com os pais só concentrados no trabalho, Coraline só consegue combater o tédio vasculhando a estranha casa onde agora moram. Até que descobre, entre tantas portas, uma cuja passagem foi bloqueada por um muro de tijolos. Certa noite, Coraline (que os vizinhos insistem em chamar de Caroline) percebe um ser passando pela porta. Seguindo-o, ela descobre outro pai e outra mãe, que a querem para sempre. Coraline e o Mundo Secreto (Universal) é a animação inspirada no livro de Neil Gaiman, que faz parte do clube seleto de bons escritores que produzem quadrinhos (é o criador de Sandman). Não bastasse o interesse pela trama (inevitável compará-la a Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll), o filme traz ainda a curiosa técnica de animação, em que pipocas pintadas imitam flores, estrelas são feitas com fibra óptica, um bigode é composto, na verdade, de cordas de piano, e chumaços de algodão imitam com precisão uma nuvem de vapor. Dirigido por Henry Selick, o desenho presta homenagem também ao trabalho de Tim Burton, cuja obsessão pelo gótico resulta em pequenos clássicos. Lamentável que o DVD não traga nenhum extra, imperdoável em um filme com tantos recursos.