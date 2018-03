Coprodução motiva reunião entre rivais

Representantes da Globo (Carlos Eduardo Rodrigues), Record (José Amâncio), SBT (Murilo Fraga), Band (Hélio Vargas) e RedeTV! (Maurício Tavares) deixarão de lado intrigas de concorrência para discutir a parceria entre TV aberta e produtoras independentes. Programado para 18 de março no Rio ContntMaket, evento promovido pela ABPI (Associação Brasileira de Produtoras Independentes), o painel Coprodução com TV aberta há de passear pelas barreiras que ainda emperram negócios melhores e o efeito de parcerias como a da Globo com Casa de Cinema, Dueto ou O2, da Record com a Bossa Nova e Contém Conteúdo, ou da Rede TV com a Medialand.

No entra e sai de personagens que dá ritmo de seriado a Insensato Coração, Herson Capri surge na novela no capítulo de sábado como Cortez, banqueiro de caráter frágil que presenteia a filha, Paula (Tainá Müller), com mimos caros. Em troca, a herdeira acobertar os romances extraconjugais do pai, como Andressa (Nathália Rodrigues).

marcas fecham a conta do patrocínio à transmissão do Oscar pelo canal pago TNT, dia 27 próximo: L’Oreal, Bohemia, Ford, Oi e Samsung

'Coletiva de Ronaldo trouxe revelação bombástica: homem também chora, inclusive - vejam que loucura - muitos jornalistas' Marcelo Tas no Twitter

, espumante espanhola festeja a exposição de uma garrafa da marca que, mesmo sem rótulo, foi identificada por apreciadores da bebida como a que desfilou nas mãos de Cláudia Raia no capítulo de sábado de Ti-Ti-Ti, durante o aniversário de Jacqueline, sua personagem.

Era uma Segura Viudas - Reserva Heredad, importada pela Freixenet do Brasil e custa R$ 120. Gerente comercial da marca, Fernando Redondo conta ter recebido mais de 50 mensagens de quem, como ele, reconheceu a garrafa. Fosse paga e com o rótulo lá estampado, a cena não sairia por menos de R$ 500 mil.

Nada de revanche: o SBT avisa que não liberou apenas Roberto Justus, mas também Eliana, Ratinho e Raul Gil a gravarem depoimento na linha boa-sorte a Hebe Camargo em sua estreia na RedeTV!

De olho nos efeitos do crossmídia, o SporTV inaugura dois blogs no SporTV.com para o ex-jogador de vôlei Alexandre Oliveira. Um desses é o Projeto Ironman, em que ele registra sua preparação para nadar 3.800m, pedalar 90km e correr 42.195Km para participar da prova Ironman Brasil 2011.

Escalado para escrever a novela das 7 que substituirá Morde e Assopra na Globo, ainda em 2011, Miguel Falabella assinou contrato com o selo Lua de Papel para lançar crônicas e outros textos seus em livro.

A RedeTV! finaliza negociações com a produtora Medialand para a produção de mais uma temporada do bem-sucedido (no Ibope) Operação de Risco, programa que tem aval da polícia de São Paulo para mostrar suas ações.

Exibido nas noites de segunda-feira, o Operação de Risco normalmente bate o CQC em audiência, derrubando o ibope do programa da Band em sua primeira