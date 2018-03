Coprodução brasileira 'Trash' perde prêmio Bafta de melhor filme estrangeiro

LONDRES-Estrelado por Selton Mello e Wagner Moura, o longa Trash, de Stephen Daldry, perdeu o troféu de melhor filme estrangeiro no Bafta para o polonês Ida, que concorre ao Oscar deste ano. O prêmio dado pela Academia Britânica de Artes Cinematográficas seria a primeira láurea do longa rodado no Brasil. Na categoria, concorriam ainda o indiano The Lunchbox, o belga Dois Dias, uma Noite e o russo Leviatã.

O vencedor do prêmio mais importante da noite de ontem foi Boyhood, de Richard Linklater, que estava na disputa com Birdman, O Grande Hotel Budapeste, O Jogo da Imitação e A Teoria de Tudo. O último, porém, faturou estatuetas nas categorias de melhor filme britânico, roteiro adaptado e ator, vencida por Eddie Redmayne.

Boyhood, que mostra a vida do jovem Mason (Ellar Coltrane) ao longo de 12 anos, tempo em que o longa foi rodado, também saiu vitorioso nas categorias de diretor e atriz coadjuvante, em que Patricia Arquette foi laureada. A láurea para melhor atriz foi dada a Julianne Moore, por Para Sempre Alice, papel que fez artista campeã no Globo de Ouro tem chances no Oscar.

Em uma disputa com nomes de peso, J.K. Simmons, estrela de Whiplash, derrotou Steve Carrell, Ethan Hawke, Edward Norton e Mark Ruffalo como melhor ator coadjuvante. O longa sobre um baterista iniciante que enfrenta um professor tirano levou ainda prêmios de melhor montagem e som.

Ainda em categorias de destaque, O Grande Hotel Budapeste, de Wes Anderson, foi eleito melhor roteiro original. A animação vencedor foi Lego - O Filme, que passou Operação Big Hero e Os Boxtrolls. Citizenfour foi o melhor documentários.