Conversa de Oprah com Armstrong atrai 3,2 milhões de telespectadores

O OWN disse que a transmissão mais assistida de sua história foi a entrevista de Oprah com a família da cantora morta Whitney Houston em março do ano passado, atraindo 3,5 milhões de telespectadores.

Oprah encerrou seu programa diário da TV em 2011 para lançar o canal Oprah Winfrey Network (OWN), uma joint venture com a Discovery Communications.

Na primeira parte da entrevista de 90 minutos, transmitida na quinta-feira no canal e no site Oprah.com, Armstrong admitiu tomar medicamentos para melhorar o desempenho durante todas as suas sete competições da Volta da França.

A segunda parte será transmitida nesta sexta-feira.

(Reportagem de Jill Serjeant)