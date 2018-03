'Contra o Tempo' deve virar série de televisão em 2012

SÃO PAULO - O filme de ficção científica Contra o Tempo, que estreia nos cinemas brasileiros no dia 30 de setembro, deve ser adaptado para a televisão em 2012.

Dirigido por Duncan Jones, filho do cantor e compositor David Bowie, Contra o Tempo conta a história do soldado Colter Stevens (interpretado por Jake Gyllenhaal), que acorda no corpo de um homem desconhecido e descobre que faz parte de um programa experimental do governo formado para investigar um atentado terrorista.

De acordo com o site The Hollywood Reporter, um dos produtores do longa, Mark Gordon, teria vendido os direitos para a realização do programa de televisão à emissora norte-americana CBS.

No início dos anos 90, foi ao ar através de outra emissora Quantum Leap, série com enredo muito semelhante ao do filme. Para aumentar a coincidência, no Brasil o seriado recebeu o nome de Contratempos, título quase idêntico à tradução escolhida pela distribuidora para o lançamento do filme no brasil.

Nos cinemas, Contra o Tempo já arrecadou mais de US$ 120 milhões em todo o mundo.