Conteúdo sensual da TV desperta gravidez na adolescência--estudo A exposição a algumas formas de entretenimento exerce influência corruptora sobre crianças e adolescentes, aumentando a incidência de gravidez entre jovens que assistem a programas contendo sexo e levando crianças que jogam videogames violentos a adotar comportamentos agressivos, disseram pesquisadores dos Estados Unidos nesta segunda-feira. Pesquisadores da organização RAND disseram que seu estudo de três anos é o primeiro a vincular a programação sensual de canais de TV a comportamentos sexuais de risco entre adolescentes. "Nossas descobertas sugerem que a televisão pode exercer um papel significativo nos altos índices de gravidez adolescente nos EUA", disse a cientista comportamental Anita Chandra, que chefiou a pesquisa da RAND, uma organização de pesquisas sem fins lucrativos. Os pesquisadores recrutaram adolescentes de 12 a 17 anos e os pesquisaram três vezes entre 2001 e 2004, perguntando sobre seus hábitos como telespectadores, seu comportamento sexual e gravidez. Os resultados abrangem 718 adolescentes, entre os quais houve 91 gravidezes. Os 10 por cento dos adolescentes que assistiram aos programas com mais sexo apresentaram o dobro do risco de engravidar ou causar uma gravidez, comparados aos 10 por cento que assistiram a menos programas desse tipo, segundo o estudo publicado no periódico Pediatrics. O estudo focou 23 programas de TV aberta e a cabo populares entre adolescentes, incluindo sitcoms, dramas, programas de realidade e desenhos animados. As comédias tinham o maior teor sexual, e os programas de realidade, o menor. "O conteúdo de TV que vemos raramente destaca os aspectos negativos do sexo, seus riscos e responsabilidades", disse Chandra. "Portanto, se os adolescentes estão recebendo informações sobre sexo, raramente recebem informações sobre gravidez ou doenças sexualmente transmissíveis." Os índices de gravidez na adolescência caíram nos EUA desde 1991, mas ainda são altos comparados a outros países industrializados. As mães adolescentes têm probabilidades maiores de abandonar a escola, precisar de assistência pública e viver na pobreza. De acordo com Chandra, a televisão é apenas uma das influências da mídia sobre o comportamento dos adolescentes. "Devemos analisar também o papel das revistas, da Internet e da música na saúde reprodutiva dos jovens." Um segundo estudo publicado no periódico acrescentou novas provas às evidências já existentes de que os videogames violentos favorecem o comportamento físico agressivo de seus jogadores adolescentes. Pesquisadores dos EUA e Japão avaliaram mais de 1.200 japoneses e 364 norte-americanos, de 9 a 18 anos, e constataram "um risco significativo de comportamento físico agressivo posterior ... em culturas muito diferentes."