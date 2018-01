Consumo de televisão, em especial da TV aberta, cresceu 7% O consumo de TV no Brasil cresceu 7% no 1.º quadrimestre do ano, em relação ao mesmo período de 2015, com ênfase para os canais abertos. O volume vale para as 24 horas do dia e para a faixa das 7h à 0h, segundo o Painel Nacional de TV (PNT) do Kantar Ibope Media. Entre 7h e 0h, a Record foi de 6,2 para 7,2 pontos, um avanço de 16%; a Globo foi de 15 para 16 pontos, enquanto o SBT subiu de 5,9 para 6,3. A Band cresceu de 2,1 para 2,5 e a RedeTV!, de 0,7 para 0,8. A audiência dos canais pagos foi de 8,7 para 9,1 pontos, mas a participação de sua audiência no universo de TVs ligadas caiu 2%. Uma das teses para explicar o crescimento está no aumento do desemprego, que mantém as pessoas em casa por mais tempo.